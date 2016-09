Støvsugerbanden lukker butik

Halvandet år blev det til for Støvsugerbandens butik i Holbæk. Kæden, der driver ni andre butikker på Sjælland, kunne ikke få rigtigt gang i salget og har derfor valgt at opgive butikken i Smedelundsgade 36, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

- Vi havde ikke salg nok i butikken i Holbæk. Jeg ved ikke, om de i Holbæk handler mere på nettet. Det kører godt i de andre butikker, og vi kunne se, at det ville tage for lang tid at få det til at køre i Holbæk, siger Andreas Birk Broch.

Så for at undgå at skulle bruge overskuddet fra de andre butikker i Holbæk, har kæden altså valgt at dreje nøglen her. En af Andreas Birk Brochs døtre har til daglig passet butikken i Holbæk, og hun har fået andet arbejde i kæden.