Støjberg forsvarede strammer-kursen

Men tirsdag aften var ministeren nu mest på hjemmebane og blandt venner, da hun deltog i Venstre i Holbæk Kommunes sommermøde i stakladen på Aggersvold Gods ved Jyderup. Her fortalte Inger Støjberg om, hvorfor hun mener, at det er helt afgørende for det danske samfund, at indvandringen begrænses for at sikre en god integration.