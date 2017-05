Sådan så det ud, da Stafet For Livet blev gennemført i Tølløse i juni sidste år. Sine Agerholm (i gul trøje) deltog på hold sammen med de daværende S-byrådskolleger Ole Hansen (til venstre for hende) og Christina K. Hansen (yderst til venstre), men sådan bliver det ikke i år. Foto: Per Buurgaard Christensen

Stafetløb og politisk splid

Holbæk - 17. maj 2017

Et tæt samarbejde mellem Socialdemokratiets byrådsgruppe i Holbæk og den nye lokalliste med blandt andre den tidligere socialdemokratiske spidskandidat Sine Agerholm var måske i forvejen ikke noget, der lå lige for. Og en strid om retten til et hold i Stafet For Livet, hvor der indsamles penge til Kræftens Bekæmpelse, ser ud til at have gjort betingelserne endnu dårligere, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Arrangementet finder sted i Tølløse 10.-11. juni.

I 2016 blev løbet afviklet første gang, og her deltog et hold med navnet Sines Venner.

Men efter at Sine Agerholm for to uger siden meddelte, at hun ville stille op for en ny lokalliste til kommunalvalget i november, fik hun en mail fra holdkaptajnen for »Sines Venner«. Det er Ole Hansen, der er medlem af Holbæk Byråd for Socialdemokratiet, der meddelte Sine Agerholm, at hun var slettet fra holdet.

Det skete med den begrundelse, at holdet udsprang fra S i Holbæk Kommune. Samtidig blev holdnavnet ændret til Hold A.

Sine Agerholm er uenig i, at holdet udsprang af partiet. Hun siger, hun selv tog initiativ til holdet.

- Det er noget meget personligt at have haft kræft og have øget risiko for tilbage­fald. På holdet deltog jeg sammen med familie, venner og mit nære netværk. Det var en personlig sag for mig, og derfor rammer det mig dybt, at det er taget fra mig, siger Sine Agerholm.Ole Hansen har en noget anden opfattelse.

- Det er mig, der har oprettet holdet Sines Venner og er holdkaptajn. Vi ved ikke, hvorfor Sine har valgt at trække sig fra S og lave en ny liste, men det har en masse konsekvenser. En af dem er, at jeg ikke kan stå i spidsen for et hold med Sine Agerholm, siger Ole Hansen.

Sine Agerholm har oprettet et nyt hold Sines Venner til stafetten. Men hun mener, at forløbet kan få konsekvenser for det politiske samarbejde i byrådet.

- Lokalpolitik er langt hen ad vejen båret af personlige relationer. Men som jeg har det lige nu, er der i hvert fald nogen personlige relationer, der har lidt et alvorligt knæk. Det handler om at have tillid til andre mennesker, og lige nu har jeg svært ved at se, hvad jeg skal bygge den tillid på oven på sådan en svinestreg, siger Sine Agerholm.

Borgmes­ter­kandidat for Socialdemokraterne i Holbæk, Christina K. Hansen, har ikke nogen kommentarer til, om sagen gør det sværere at samarbejde med den nye lokalliste.

