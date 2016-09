Se billedserie Spaderne stikkes i jorden af repræsentanter for idrætsforeningerne, Fonden Holbæk SportsBy og Holbæk Kommune. Foto: Mik

Sportsby blev skudt i gang

Holbæk - 15. september 2016 kl. 20:29 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indtil videre er der flyttet cirka 80.000 kubikmeter jord rundt på det areal, der skal huse Holbæk SportsBy. Arbejdet gik i gang for cirka fire uger siden, men i går blev det - eller rettere de - første spadestik officielt taget til anlægget, som samler en stor del af idrætsfaciliteterne i Holbæk by.

Endnu er der kun tale om en bar mark på området mellem Omfartsvejen og Ladegårdsalleen. Men om et år bliver der holdt rejsegilde, når hovedbygningen er lukket. Og i slutningen af 2018 skal Holbæk SportsBy, som også indeholder et sundhedscenter, være klar til at tage i brug.

Inden knap 30 personer tog de første spadestik, holdt Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard (V) en tale - med en drone svævende over stedet.

- Det summer i luften, og det summer af spænding. Det er en ubeskrivelig følelse at stå her efter så mange år mange timer for at komme hertil. Det ér en glædens dag for sporten og sundheden. Nøgleordene er mangfoldighed, sundhed og bevægelse for alle kommunens borgere, sagde borgmesteren blandt andet.

Derefter blev spaderne stukket i jorden. Repræsentanter for de foreninger, der flytter ind i sportsbyen, var inviteret til at tage de første spadestik sammen med repræsentanter for Fonden Holbæk SportsBy samt for Holbæk Kommune.

Knap et par hundrede var mødt op for at være med ved begivenheden. Der blev vist rundt på pladsen og fortalt, hvor de forskellige faciliteter kommer til at ligge.

Siden var der taler i teltet af formanden for Holbæk Svømmeklub Niels Zøllner, formanden for Holbæk Kommunes udvalg for Kultur, fritids og fællesskab, Emrah Tuncer (R) og Carsten Damgaard, der er ansvarlig for foreningsdialogen og en af de oprindelige idémænd til sportsbyen i 2011.