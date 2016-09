Se billedserie Hele tredjesalen i Kanalstræde 10 er ved at blive indrettet til den digitale afdeling, som skal tage sig af kunder, der udelukkende ønsker at være netkunder. Administrerende direktør Lars Petersson kigger på tegningerne til indretningen. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Sparekasse vil være landsdækkende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sparekasse vil være landsdækkende

Holbæk - 13. september 2016 kl. 12:52 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtidig med at Sparekassen Sjælland-Fyn A/S fortsætter med at åbne nye filialer på Sjælland og Fyn, er sparekassen også ved at gøre klar til at blive landsdækkende, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Det skal dog ikke ske ved at åbne fysiske filialer i andre egne af landet. Derimod vil sparekassen med hovedsæde i Holbæk gøre det muligt at oprette sig udelukkende som netkunde. Der vil gå op til et par år, før det bliver muligt.

- Det er en todelt strategi. Den ene del handler om filialerne. Der er lukket over 400 filialer i Danmark siden 2011, og det koster millioner af kroner i tabt omsætning i lokalområderne. Og uanset, hvad alle påstår, så er der særlige livssituationer, hvor der er behov for at tale med en bankrådgiver, siger Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

Derfor understreger han, at koncernen også fortsat vil have sit filialnet, som nu er på 43 filialer, og tre mere er på vej i år.

- Den anden del af strategien, som vi er ved at bygge op, er det, vi kalder den digitale sparekasse. Man kan ikke oprette sig udelukkende som netkunde nu, for det kræver andre it-systemer. Men i løbet af 24 måneder vil afdelingen være fuldt kørende, siger Lars Petersson.

Han betegner den nye afdeling som et alternativ til filialerne og en investering i fremtiden.

- Det er noget, vi forventer os en hel del af. Afdelingen er målrettet kunder, der ønsker at kommunikere digitalt. Der vokser en ny generation op, der efterspørger det, siger Lars Petersson.

Der er allerede knap en en snes medarbejdere i den digitale afdeling, der har til huse på tredjesalen i Kanalstræde 10 i Holbæk. Det er en nabobygning til sparekassens hovedsæde på Isefjords Allé 5.

- Om cirka 24 måneder, måske lidt før, er afdelingen klar til at tage imod digitale kunder. Den skal etableres med et it-system, der er anderledes end i de traditionelle filialer. Vi bygger et helt andet setup, og det er derfor, det tager noget tid, forklarer Lars Petersson.