Sparekasse-aktie stiger støt

Lavpunktet blev nået med kurs under 80 i april 2016. I slutningen af august nåede kursen for første gang igen op på 100.

- Vi glæder os på vores tusindvis af aktionærers vegne over, hvor kursen er nu. Det er et udtryk for, at vi er i en tid, hvor der er økonomisk fremgang. Det kvitterer aktiemarkedet generelt for med stigende bank­aktier. Men sparekassens aktie er nok en af dem, der er steget mest i år, konstaterer Lars Petersson, der er administrerende direktør i sparekassen med hovedsæde i Holbæk.

Forleden udsendte sparekassen en selskabsmeddelelese om, at den fra 2018 ventes at spare 10,5 millioner kroner årligt i renteudgifter til supplerende kapital.

Det er resultatet af en omlægning af den supplerende kapital, som er sat i gang. Anledningen til, at Sparekassen Sjælland-Fyn er i gang med at skaffe supplerende kapital er, at 163 millioner kroner af den nuværende supplerende kapital forfalder inden for de nærmeste måneder. Sparekassen har fået den nødvendige tilladelse fra Finanstilsynet til at indfri den omtalte supplerende kapital. Tilladelsen er betinget af, at sparekassen sælger aktier i DLR Kredit til en samlet kursværdi på 113 millioner kroner, og aktierne er nu solgt.