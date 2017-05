Administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Lars Petersson, kunne ved aflæggelsen af kvartalsregnskabet onsdag oplyse, at sparekassen åbner tre nye filialer og et nyt erhvervscenter i andet halvår. Foto: Mie Neel

Sparekasse åbner flere filialer

Holbæk - 10. maj 2017

I forbindelse med offentliggørelsen onsdag formiddag af regnskabet for første kvartal af 2017 offentliggør Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, at den i andet halvår åbner fire nye filialer.

På Islands Brygge på Amager er der tale om en filial til privatkunder plus et erhvervscenter, der skal dække et større område. Desuden åbnes der filialer i Greve og Helsinge, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

- Sparekassen fortsætter strategien om at åbne, hvor det giver mening, og vi lukker ikke, hvor vi er, siger Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, der har hovedsæde i Holbæk.

Når de udmeldte åbninger er sket, vil sparekassen have 53 filialer på Sjælland og Fyn. Tallet er inklusive de fire erhvervscentre i Holbæk, Næstved og Odense samt det kommende på Amager.

- Erhvervscentret på Islands Brygge skal betjene mindre virksomheder i vores øst-område - Roskilde, Køge, Nordsjælland og Storkøbenhavn. Og med fire erhvervscentre er det net udbygget, siger Lars Petersson.

Der er ikke flere nye filialer på tegnebrættet for 2017, men fremover vil der stadig blive kigge efter egnede steder.

Regnskabet for første kvartal af 2017 viser et overskud på 81,5 millioner kroner før skat. Det er en fremgang på 24 procent i forhold til første kvartal i 2016.

- Vi har fået en meget robust og meget tilfredsstillende start på 2017. Dér, hvor sparekassen ligger, er der vækst, og vores resultat kommer til at ligge i toppen blandt pengeinstitutternes regnskaber, siger Lars Petersson.

Nedskrivningerne på udlån med videre er faldet fra 38,8 millioner kroner i første kvartal af 2016 til 10,8 millioner kroner i første kvartal i år. Det svarer til en nedskrivningsprocent på blot 0,1 procent.

Tirsdag aften meddelte Sparekassen Sjælland-Fyn i en selskabsmeddelelse til børsen Nasdaq København, at direktionen går fra tre til to medlemmer. Bestyrelsen har valgt at tage afsked med sparekassedirektør Flemming B. Nielsen. Han var direktør i Sparekassen Fyn, da han i foråret 2016 kom med i direktionen i forbindelse med den forestående sammenlægning af Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn.

Som meddelt i forbindelse med 2016-årsregnskabet er sparekassen ved at udarbejde en ny strategi frem mod 2020. »Sparekassen ønsker at trimme beslutningskompetencen, hvilket er årsagen til ændringen i direktionen«, hedder det i selskabsmeddelelsen.

Direktionen udgøres herefter af Lars Petersson og sparekassedirektør Bruno Riis-Nielsen.