Holbæk Kommunes ­administration foreslår at lukke to daginstitutioner i Holbæk og Hagested. (Arkiv) Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Spareforslag: Luk to børnehuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spareforslag: Luk to børnehuse

Holbæk - 05. september 2017 kl. 12:58 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Luk børnehuset i Hagested og ét børnehus i Holbæk by.

Sådan lyder et af de spareforslag fra administrationen, som Holbæk Byråd skal forholde sig, når arbejdet med kommunens budget for 2018 for alvor går i gang.

På næste års budget skal der findes reduktioner på knap 139 millioner kroner. En lukning af de to børnehuse vil give en besparelse på 100.000 kroner i 2018 og 600.000 kroner i årene derefter.

Ifølge Christian de la Porte Simonsen, fagchef i afdelingen Læring og trivsel, har administrationen foreslået at lukke to børnehuse, fordi byrådet tidligere har besluttet, at der skal findes 20 millioner kroner på såkaldt arealoptimering. Og i Holbæk by og i Hagested er der flere kvadratmeter, end der er børn til, fortæller han.

Hvis denne besparelse gennemføres, vil det ikke være muligt at flytte børnene fra de to huse samlet. I stedet vil poderne blive flyttet i større grupper til andre dagtilbud. For Hagesteds vedkommende kan det eksempelvis være til Tuse, Gislinge eller Udby, oplyser fagchefen.

I Holbæk by er der endnu ikke sat navn på, hvilket børnehus der eventuelt skal lukke. Dermed er det også uvist, hvor børnene eventuelt skal flyttes hen.

- Hvis byrådet vælger at lukke et børnehus, vil administrationen have en tæt dialog med forældrebestyrelsen om, hvilket hus der så skal lukke, forklarer Christian de la Porte Simonsen, som påpeger, at en eventuel lukning først vil ske i sommeren 2018.

Kim Ottobrøker, som er formand for forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Holbæk By, er langtfra imponeret over spareforslaget.

- Det her er endnu et vanvidsforslag, som er helt ude af trit med virkeligheden. Dét her vil ikke gøre presset på børnene og pædagogerne mindre, for børnene vil blive stuvet sammen som burhøns. Derudover vil forældrene skulle køre længere. Det vil bestemt ikke gøre det nemmere at være børnefamilie i Holbæk Kommune, siger Kim Ottobrøker, som opfordrer byrådet til at tage afstand til forslaget.