Spareforslag: Luk Cirkus Kæphøj

Holbæk - 01. september 2016 kl. 12:12 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Luk Cirkus Kæphøj.

Sådan lyder et af de spareforslag, som politikerne i Holbæk Kommune skal tage stilling til i den kommende tid.

En lukning vil give en besparelse på lidt under én million kroner om året.

Erik Otterstrøm, der er afdelingsleder for Cirkus Kæphøj, er dog umiddelbart ikke nervøs over, at der er planer om at lukke stedet.

- Det er jo ikke første gang, at Cirkus Kæphøj er kommet i søgefeltet. Det er et af de forslag, som dukker op, hver gang politikerne skal spare penge. Så vi er ved at være vant til det, siger han.

Han vil dog godt advare politikerne mod at gøre forslaget til virkelighed.

- For det første er det jo ikke mange penge, der kan spares. Og for det andet giver besparelser, der går ud over børn og unge, bare fordyrelser i den sidste ende, siger han.

Udvalg kigger på forslag

Cirkus Kæphøj er en af kommunens ungdomsklubber, og derfor er det i første omgang politikerne i udvalget Uddannelse og job, som skal drøfte dette og andre spareforslag. Selv om de fem politikere i Uddannelse og job skulle blive enige om, hvorvidt Cirkus Kæphøj skal lukkes eller ej, så er det Holbæk Byråd, der tager den endelige beslutning.

Også andre af kommunens 10 ungdomsklubber kan ryge i forbindelse med sparerunden.

