Sovende mand skyld i uheld

En 47-årig kvinde fra Svinninge og en 22-årig mand fra Holbæk blev torsdag ved 15-tiden kørt på Holbæk Sygehus, efter at de havde været involveret i et sammenstød på Odsherredvej - Rute 21 - i nærheden af Hagested.

Under den manøvre ramte han kvindens bil, og han har selv forklaret til politiet, at det formentlig var fordi, han faldt i søvn ved rattet.

Ved sammenstødet mistede kvinden herredømmet over sin bil, der kørte op over en skrænt i vejsiden og ud på en mark, hvor den endte på taget.

- Det viste sig så, at det ikke var tilfældet. Men vi blev på stedet og sørgede for at sikre skadestedet, fortæller han.

Brandfolkene sørgede således for at stille nogle slukningskøretøjer, så kørebanen blev afspærret.

- Vi sikrede også bilerne, der havde været involveret i uheldet for at gøre det mere sikkert for ambulance- og politifolk samt os selv. Blandt andet ved at afbryde al elektronik i de to biler og tjekke, at brændstoftankene ikke var slået læk, så der løb benzin ud, fortæller Jan Bruun.