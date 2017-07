Forestillingen »Soldaten« med Mikkel Hansen og Maria La Cour er nu blevet udgivet i bogform, så børn og unge selv kan opføre den.

»Soldaten« er kommet i bogform

Holbæk - 10. juli 2017

Nu kan elever på Holbæks skoler og i resten af landet selv sætte det populære teaterstykke »Soldaten« op. Manuskriptet, der er skrevet af dramatiker Robert Reinhold, er blevet udgivet i bogform af forlaget Jensen & Dalgaard.

Forlaget udgiver normalt ikke dramatik, men mener, at »Soldaten« er så samfundsmæssig relevant, at børn og unge bør have mulighed for selv at sætte stykke op.

»Soldaten« havde premiere på Teatret Fair Play tilbage i januar med skuespillerne Mikkel Hansen og Maria La Cour i hovedrollerne.

Stykket handler om en 19-årig mand - soldaten - som har deltaget i krig i Afghanistan. Nu er han vendt hjem som den eneste overlevende efter en vejsidebombe med voldsomme ar på krop og sjæl. Han er søgt ud i en skov, fordi han ikke længere er i stand til at leve et normalt liv med sin familie, og det er kun hans højtelskede lillesøster, der kan trænge igennem til ham.

Robert Reinhold har tidligere fortalt til Nordvestnyt, at det var en annoncekampagne for at få unge til at melde sig til militæret, som fik ham til at skrive stykket.

- De glemte bare lige at fortælle, at det rent faktisk kan være med livet som indstats at være en del af forsvaret, fortæller han.

Instrueret af teaterleder Det er Fair Plays leder, Robert Parr, der er instrueret stykket, som kommer op på teatret igen i november.

Sammen med scenograf Tanja Bovin udtænkte han en meget enkel scene med få rekvisitter. Det har også gjort det nemmere at tage med, når forestillingen drager på turne.

»Soldaten« var tæt på at få en Reumert i år.

Forestillingen var nomineret i kategorien bedste børne-/ungdomsforestilling, men måtte se prisen gå til dukketeaterforestillingen »Gretes rejse« fra det århusianske Teater Refleksion.

I Reumert-juryens indstilling hed det blandt andet, at »Soldaten er en barsk forestilling om krigens konsekvenser for en ung fyr, der melder sig som soldat for at komme væk fra den hjemlige forudsigelighed ... Modigt rammer Teatret Fair Plays forestilling lige ned i teenagernes ideer om heltemod og eventyrlyst«.

