Søbæk solgt til stor koncern

- Vi glæder os meget til at samarbejde med Erik og Annette, som har lavet et fantastisk godt stykke arbejde i mange år, fortæller Jan Wilken, der er administrerende direktør i Team Olivia Danmark.

- Vi driver opholdsssteder i Norge og Sverige, men i Danmark har vi hidtil koncentreret os om indsatsen for de handicappede. Nu udvider vi så vores platform og ser frem til at bruge erfaringerne fra Søbæk i vores videre arbejde, fortæller Jan Wilken.

Hos Landsforeningen af Opholdssteder (LOS) fortæller direktør Michael Graa­tang, at det er en tendens, at de store udenlandske koncerner rykker ind på det danske marked for opholds- og bosteder.

- Det er noget af det, vi kommer til at se mere og mere af. At der kommer en mere professionel administrativ styring af opholdsstederne. De tider, hvor mor og far sammen med 10 medarbejdere kunne starte noget op, er ved at være forbi. Kommunerne vil have noget mere, fortæller han.