- Det er unge med problemer, det handler om. Ikke vaskemaskiner eller asfalt. Man er nødt til at se på den enkeltes behov, siger Erik Filthuth, leder af Behandlingsstederne Søbæk.

Søbæk glad for spildt arbejde

Holbæk - 07. juli 2017

Spildt arbejde er man sjældent glad for. Men Erik Filthuth, leder af »Behandlingsstederne Søbæk« i Jyderup, er ret tilfreds med, at han har spildt en del kræfter på at sende et tilbud til Holbæk Kommune.

Kommunen sendte tidligere i år ophold for blandt andet omsorgssvigtede unge i udbud. Men forleden annullerede kommunen udbuddet, fordi priserne, man fik ind, ikke var gode nok.

- Begrundelsen undrer mig. Vi sendte dem et tilbud, og vi satte faktisk prisen ekstra lavt, fortæller Erik Filthuth, som nu kan konstatere, at det var spildt arbejde at udarbejde et tilbud.

Når han alligevel er ret tilfreds, handler det om, at udbuddet efter hans mening var en meget dårlig idé.

- Vi taler om unge med problemer. Ikke vaskemaskiner eller asfalt. Her er man altså nødt til at se på den enkeltes behov. Men det er en helt anden tankegang, der ligger i sådan et stort udbud, vurderer Erik Filthuth.

Han er i øvrigt helt med på, at kommunerne gerne vil spare. Det skal bare gøres på en ordentlig måde. Og det er et stort udbud ikke, mener han.