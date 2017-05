Se billedserie Før tirdagens byrådsmøde var der demonstration foran det gamle rådhus i Holbæk. Forældre vil have stoppet besparelserne på småbørnsområdet. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Småbørnsforældre får lov at bestemme

Holbæk - 10. maj 2017 kl. 00:21 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra årsskiftet bliver det småbørnsforældrene i Holbæk by, som kommer til at bestemme, hvornår de lokale daginstitutioner skal holde åbent, hvor mange lukkedage, der skal være, og om der for eksempel skal spares op til større investeringer.

Det står klart efter tirsdagens byrådsmøde i Holbæk, hvor et flertal udenom Enhedslisten stemte for at give dagtilbudsdistrikt Holbæk By status som selvstyrende område i en tre-årig forsøgsperiode.

Samtidig sagde flertallet ja til, at udvalget Læring og trivsel og det samlede daginstitutionsområde skal aftale og beslutte en økonomisk ramme for et år ad gangen for alle distrikterne i kommunen. Det vil betyde, at økonomien derefter bliver låst fast, således at administrationen i den aftalte periode ikke har råderet over de penge, distrikterne har fået tildelt.

Nye besparelser på vej

Beslutningen skabte glæde blandt de småbørnsforældre, som var mødt op til byrådsmødet. Før mødet havde de demonstreret for at få gennemført forsøget, men også for at få sat en stopper for besparelser på småbørnsområdet.

Sidstnævnte lykkedes forældrene dog ikke med. For inden flertallet i byrådet besluttede at give dagtilbudsdistrikt Holbæk By status som selvstyrende område, stemte 23 af de 30 fremmødte byrådspolitikere for at lave nye besparelser på dagtilbudsområdet. Det skete i forbindelse med behandlingen af Budgetrevision 2.

