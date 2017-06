Ejerne af Landmad i Roskilde og Holbæk, brødrene Morten og Jakob Poulsen, her med deres forældre - som var dem, der sparkede Landmad i gang i de to byer. Inden månedens udgang er Landmad historie i de to byer, og navnet vil i stedet være Café Korn. Morten og Jakob bliver dermed direktør i eget selvstændigt firma frem for franchise-tagere.

Slut med Landmad - ejerne går solo

- Vi gik ind i Landmad som et franchise. Landmad har et koncept, som man skal holde sig til, og vi kan se, at det publikum, der er i de to byer, bare gerne vil noget lidt andet. Vi har virkelig stor succes med vores café-del, og den kan vi ikke udvikle yderligere på inden for konceptet. Derfor har vi aftalt, at det er bedst, at vores veje skilles, siger Jakob Poulsen, som nu kan kalde sig direktør af Café Korn, som bliver de to butikkers fremtidige navn.