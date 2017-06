Se billedserie Folketingskandidat Bernedikte Ask Skotte brugte sin grundlovstale på at tale om integration og om at holde op med at slå på hinanden.

Slagkraftigt grundlovsmøde

Holbæk - 05. juni 2017 kl. 18:59 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den politiske scene beskrives af og til som en boksering med rød og blå blok i hvert sit ringhjørne.

Det var dog en lidt anden måde, at boksesporten fandt vej til Venstre i Holbæk Kommunes grundlovsmøde i Hestestalden på Tølløse Slots Efterskole mandag eftermiddag. Partiets folketingskandidat i Holbæk-kredsen, Benedikte Ask Skotte, brugte sin grundlovstale på at give en meget konkret tilgang til integrationsspørgsmålet.

Iført boksehandsker stod hun over for Nkem Asonze - en 28-årig mand fra Hundige med en mørkere hudfarve end de fleste andre danskere - for at illustrere, at det er svært at slå på én, der står lige foran dig. Og især, hvis vedkommende sænker paraderne og ikke forsvarer sig.

For Benedikte Ask Skotte er det billedet på, at integrationsdebatten skal holde op med at handle om at slå på hinanden. I stedet skal man lægge handskerne og tale sammen.

