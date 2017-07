Et shelter forbindes måske normalt med fredelige naturoplevelser, men det gik knap så fredeligt for sig på Orø lørdag aften. Foto: Nikolaj Rasch Schou

Slåskamp i shelter

Et kvindeligt bekendtskab var lørdag aften årsag til et slagsmål mellem to mænd i et shelter for enden af Møllebrovej ved Brønde på Orø. Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.