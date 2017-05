Michelle Parris, festivalleder Nadja Kalnæs og Laurits Heegaard Rasmussen - i baggrunden th. anes de store Skvulp-bogstaver.

Send til din ven. X Artiklen: Skvulp lever på en hær af frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skvulp lever på en hær af frivillige

Holbæk - 25. maj 2017 kl. 13:30 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Værftets store mødelokale på havnen i Holbæk sidder festivalleder Nadja Kalnæs sammen med en flok frivillige og lægger sidste hånd på Skvulp-festivalen, som bliver afviklet den 2. og 3. juni i Holbæk.

22-årige Laurits Heegaard Rasmussen og 26-årige Michelle Parris er to fra det hold af fortrinsvis unge frivillige projektledere, som er med til at forberede festivalen.

De går begge to på Roskilde Universitet, hvor de læser kommunikation og performance design.

- Planlægningen af Skvulp er noget, som vi begge kan bruge i forbindelse med uddannelsen, fordi vi får lov til at prøve teorien af i praksis, fortæller Michelle Parris.

Hun var også med i planlægningsarbejdet af Skvulp sidste år og blev så glad for det, at hun nu er vendt tilbage til en ny omgang.

- Det er utrolig sjovt at få lov til at være med til at planlægge Skvulp. Og så er der jo et godt sammenhold med de andre frivillige, siger hun.

Michelle Parris har som andre af de frivillige brugt en del tid på at få lokalområderne inddraget.

- Det er en del af Skvulps identitet, at der er en lokal forankring. Ikke bare i Holbæk, men i alle lokalområderne, fortæller hun.

Laurits Heegaard Rasmussen er med for første gang og er projektleder for festivalens musikdel, som er klar den største.

- Der bliver noget for enhver musiksmag og alle aldre. Og vi har forsøgt at få så mange af de lokale med som muligt, fortæller han.

Omkring 70 forskellige musiknavne skal han have styr på, men det er ikke noget, der gør ham nervøs.

- Jeg har altid haft en passion for musik og spiller selv. Derfor ved jeg, hvad man som musiker sætter pris på, når man skal ud og spille. Og det er vigtigt, at musikerne får en god oplevelse, fortæller han.

Han fortæller, at han og de øvrige frivillige har forholdsvis frie hænder til at gøre, hvad de vil indenfor rammerne.

- Man kan få lov til rigtig meget, hvis man viser, at man er ansvarlig, siger han.

Selv om mange af de praktiske ting bliver overtaget af 300-400 andre frivillige, når Skvulp afvikles, er Laurits Heegaard Rasmussen og de øvrige projektledere at finde et eller andet sted under festivalen.

- Jeg bliver selvfølgelig nødt til at hoppe med på det skib, som jeg har været med til at sætte i søen. Og det er jo stadigvæk mig, der har en del af ansvaret. Jeg forsøger at planlægge, så der ikke ligger nogen opgaver på de to dage, for der skal nok dukke noget op alligevel, siger han.

Michelle Parris har det på samme måde.

- Selve afviklingen er det største. Så selvfølgelig skal jeg være med. Det er også en af grundene til, at jeg er med igen i år, siger hun.

Hun er ikke i tvivl om, at hun vil være godt mør, når det hele er overstået.

- Så laver jeg en evaluering sammen med Nadja, og så skal jeg holde en lang sommerferie, fortæller Michelle Parris.