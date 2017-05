Skvulp lagt ned af blæsten

Onsdagens kraftige blæsevejr var for meget for det store Skvulp-skilt, som var stillet op på hagen ved Filmtorvet i Holbæk.

De seks meter høje bogstaver gav sig et efter et - mest udholdende var det store P, som overgav sig omkring klokken 7.30.

- Det er for tidligt at sige, hvad der kommer til at ske. Jeg ved, at EBH Byg selvfølgelig er på sagen. Det er deres fagfolk, der må vurdere det. Der bliver sat kræfter ind på at få det op igen, men der kommer først en melding senere, siger Nadja Kalnæs.