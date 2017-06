Skvulp Festival er kommet for at blive, mener udvalgsformand Emrah Tuncer (R).Foto: Morten D. Christensen

Skvulp er kommet for at blive

Holbæk - 07. juni 2017 kl. 15:58 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til formanden for udvalget for Kultur, fritid og fællesskab, Emrah Tuncer (R), er Skvulp Festival på Holbæk Havn kommet for at blive.

- Jeg synes, at vi skal holde fast i traditionen og have et arrangement i pinsen, som er med til at gøre Holbæk kendt, fortæller han.

Skvulp fik i år et tilskud på 2,8 millioner kroner af Holbæk Kommune, og udvalgsformanden erkender, at det for nogen måske kan være svært at forstå, at der skal bruges så mange penge på arrangementet, når kommunen mangler penge.

- Jeg er blevet kontaktet af flere borgere, som mener, at det er urimeligt at bruge så mange penge på ét enkelt arrangement. Og det kan de for så vidt godt have ret i. Men vi indgik aftalen for nogle år siden, hvor kommunens økonomi så anderledes ud, fortæller Emrah Tuncer.

Fire-årig aftale indgået

Aftalen blev indgået i 2015 med fonden Holbæk i Pinsen, som står for Skvulp og løber over fire år.

Af den fremgår det, at Holbæk i Pinsen er forpligtet til hvert år at afvikle en større kulturel begivenhed på havnen i Holbæk.

Til gengæld lover kommunen at støtte med 1.840.000 kroner i 2015, 2.540.000 kroner i 2016 og 2.790.000 kroner i både 2017 og 2018. Så som det ser ud nu, er der altså allerede afsat penge til en ny omgang Skvulp næste år.

Men Emrah Tuncer vil ikke afvise, at der måske bliver ændret i beløbet.

- Vi skal have diskuteret, om de 2,8 millioner kroner er det rigtige beløb. Eller om vi måske kan eller skal skære i det. Under alle omstændigheder skal vi jo have forhandlet en ny aftale med Holbæk i Pinsen på plads til næste år, fortæller han.

