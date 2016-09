Se billedserie VAK?s leder Maria Bojsen ved skulpturen, som Jems Koko Bi har lavet til haven bag VAKs værksteder. Foto: Marianne Povelsen

Skulpturer som takkegave

Holbæk - 02. september 2016 kl. 20:57 Af Marianne Povelsen

Den internationale kunstner Jems Koko Bi fra Elfenbenskysten har skænket Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder og Sølyst i Jyderup to skulpturer. Det har han gjort i taknemmelighed over den professionelle støtte, han havde modtaget i Jyderup, på VAK og Sølyst, mens han boede og arbejdede på sin træskulptur til Images 2016 i Holbæk, hvor Jems Koko Bi var et af hovednavnene.

Jems Koko Bi havde noget træ tilbage, og han havde taget Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, VAK, Sølyst og Jyderup så meget til sig, at han for overskudstræet valgte at skænke en skulptur, dels til VAK dels til Jyderup Højskole på Sølyst.

- Jems ringede end dag fra Essen i Tyskland, hvor han bor, og spurgte om han ikke måtte komme tilbage og arbejde her igen. Han havde noget træ tilbage fra Images skulpturen, og skulle i gang med nogle skupturer til en galleriudstilling i Tyskland, fortæller leder af VAK, Maria Bojsen og tilføjer:

- Jems er jo en stor kunstner ude i verden, så det er da fantastisk, at han gerne ville lave mere kunst her i Jyderup, men han har givet udtryk for, at han godt kan lide at komme her, fordi her er ro, plads og professionel forståelse for, hvad det vil sige at arbejde med store værker.

SN-Brød: Så Jems Koko Bi vendte fornylig tilbage og boede i 16 dage på VAK, hvor han også havde boet i tre uger, da han arbejdede på skulpturen til Images i Holbæk.

I haven bag VAK står nu Jems Koko Bis træskulptur som et bevis på kunstnerens taknemmelighed- en let og enkel skulptur af fire små udhuggede både, der er anbragt på en sortmalet bund.

I parken til Sølyst står Jems Koko Bis anden skulptur med udsigt til søen og de grønne træer. Træskulpturen, som kunstneren har skænket Jyderup Højskole, er en udskåret båd med en mand og en stol i hver sin ende af båden. Skulpturen har han kaldt Challenge, fordi det er to elementer, der udfordrer hinanden. Manden kan nemlig ikke gå over at sætte sig på stolen, for så tipper båden, fortæller Maria