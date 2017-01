Skovgåtur i regnvejr

- Jeg må erkende, at hvis det ikke var fordi, at jeg stod for arrangementet, så var jeg nok blevet hjemme på grund af vejret. Så derfor var det utrolig dejligt at se så mange mennesker, der mødte op. Det var en god måde at begynde 2017 på, og jeg bliver faktisk helt rørt ved at tænke på det, fortæller Inge Dahlmann, der er formand for Hjerteforningen i Holbæk.