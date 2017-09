Skolepædagoger er igen i fare

Men det har tilsyneladende ikke påvirket embedsværket. For nu foreslår administrationen helt at fjerne pædagogerne på mellemtrinnet (4. til 6. klasse) i folkeskolerne. Spareforslaget er en del af det budgetforslag fra administrationen, som byrådet tager udgangspunkt i, når budget 2018 skal laves.

- For det første undrer jeg mig over, at dét forslag kommer frem igen. Fordi alle politikerne har gang på gang sagt, at de ikke vil røre ved skolepædagogerne, siger Claus Clemmensen, som er faglig konsulent i BUPL Midtsjælland.

Han påpeger, at pædagogerne kom med i undervisningen i forbindelse med skolereformen. Og vælger byrådet at gennemføre denne besparelse, vil det få konsekvenser for skolernes muligheder for at gennemføre reformen, mener han.