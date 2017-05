Skolebyggeri bliver endnu mere forsinket

Efter den oprindelige plan skulle renoveringen, der udføres af totalentreprenøren STB Byg A/S, allerede være færdig og skolen taget i brug ved årsskiftet. Slutdatoen blev første gang udskudt til midten af juni, men nu er den altså, ifølge dagsordenen for udvalget Læring og Trivsel i Holbæk Kommune, udskudt igen.

Forsinkelsen på otte til ni måneder har medført en uafklaret tvist om, hvorvidt kommunen som bygherre er ansvarlig for uforudsete jordbundsforhold, som giver STB Byg A/S ret til forlængelse af tidsfristen samt betaling for øgede omkostninger. Kommunens administration vurderer, at der ikke er tale om uforudsete forhold, som kan retfærdiggøre otte til ni måneders forlængelse af tidsfristen. Derfor har kommunen varslet, at den vil sende entreprenøren dagbøder i perioden fra januar og til skolen står klar. Det vil formentlig løbe op i en sum på omkring syv millioner kroner.