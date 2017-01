Pavillonerne på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken skal blive stående et ekstra år. Men hvem skal betale for det? Foto: Peter Andersens Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Skole står til ekstra udgift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skole står til ekstra udgift

Holbæk - 21. januar 2017 kl. 11:02 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk By Skole risikerer alligevel selv at skulle betale langt størstedelen af det ekstra års leje af pavillonerne på skolen ved Bjergmarken, trods en politisk beslutning om det modsatte. Det står klart, efter administrationen er kommet med et alternativt bud på, hvordan udgiften til den ekstra leje af pavillonerne kan finansieres.

Læs også: Elever får lov at blive på skole

Tidligere på måneden indstillede et flertal i udvalget Læring og trivsel til Holbæk Byråd, at lejen af pavillonerne på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken skal forlænges i ét år - fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Dermed slipper en del elever for at skulle skifte skole. Udvalgets medlemmer var også enige om, at skolen ikke skal betale de 950.000 kroner, det koster at forlænge lejen af pavillonerne i skoleåret 2017/2018. I stedet bad politikerne administrationen komme med alternative forslag til finansieringen.

Når udvalget mødes på tirsdag skal de forholde sig det alternative forslag, men umiddelbart er det svært at se, hvori det alternative består. For administrerende direktør i Holbæk Kommune, Rasmus Bjerregaard, indstiller nemlig, at Holbæk By Skole skal betale 550.000 kroner for leje af pavillonerne fra 1. januar 2018 og frem til sommeren samme år. Derudover skal skolen nu også betale for nedtagningen af pavillonerne, hvilket koster 400.000 kroner. Den udgift skulle i den første indstilling finansieres af et ikke-disponeret beløb i anlægsbudgettet 2016.

Dermed går det alternative forslag ikke bare imod politikernes beslutning om ikke at pålægge skolen den ekstra udgift. Forslaget indeholder også præcis den samme udgift for skolen, altså de 950.000 kroner, som det var tilfældet ved den første behandling af sagen.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt lørdag.

relaterede artikler

Skolebestyrelse havde håbet på svar 02. januar 2017 kl. 18:02

Dialog om flytning af byskole-elever 13. december 2016 kl. 11:01