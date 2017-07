Østre Skole i Holbæk er blevet sat til salg med Bygningsstyrelsen som lejer. Fra oktober år skal den gamle byskole nemlig huse 119 statslige arbejdspladser. Kommunen skal dog også selv bruge én af bygningerne, som derfor ikke indgår i salget. Foto: Mik Foto: Mik

Skole er sat til salg i et projektudbud

Holbæk - 05. juli 2017 kl. 13:47 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tidligere byskole i Holbæk, Østre Skole, er netop blevet sat til salg.

Det sker, efter at Holbæk Byråd på sit seneste møde på et lukket punkt godkendte salget, som sker gennem et projektudbud. Punktet var lukket, fordi lokalpolitikerne skulle forholde sig til prisen på bygningerne i bymidten.

Det var et flertal i selvsamme byråd, som tilbage i september sidste år, besluttede, at bygningerne på Tidemandsvej 1 skal sælges. Den tidligere skole skal i fremtiden danne rammen om et uddannelses- og læringscenter i forbindelse med, at medarbejderne fra de tre statslige institutioner, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danida Fellowship Centre, flytter fra København til Holbæk. Derfor vil det kommende salg også ske under forudsætning af, at Bygningsstyrelsen lejer sig ind.

Projektudbuddet løber frem til den 1. september. Herefter regner Holbæk Kommune med, at have modtaget flere bud på den gamle skole. Det fortæller Kristian Nabe-Nielsen, som er chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune.

- Vi har på forhånd undersøgt markedet, som vi altid gør. Og det er vores vurdering, at der er et marked her. For der er flere, der har vist interesse for at købe skolen, fortæller Kristian Nabe-Nielsen.

