Allerede da beboerne flyttede ind i februar 2016, lurede skimmelsvampen under gulvet i dagcentret på Plejecenter Samsøvej. Og da dagcentret nogle måneder senere blev taget i brug, kunne et søm i en vandslange ikke længere fungere som prop, vand trængte ud og gav vandskade og skimmelsvamp. Foto: Mik Foto: Mik

Skimmelsvampen lurede under gulvet

Holbæk - 20. maj 2017 kl. 07:38 Af Margit Pedersen

Da dagcentret i ottetallet på Samsøvej i Holbæk blev taget i brug, lurede skimmelsvampen under gulvet. Ikke på grund af bygningsfejl, men en håndværkerbommert.

Skadevolderen var et gulvsøm, som blev slået ned i en slange til gulvvarmen. Sømmet virkede som en prop, ind til fødder begyndte at gå på gulvet. Så vrikkede sømmet, hullet blev udvidet, og vand trængte ud under gulvbrædderne. Uheldigt, men hvad der kan ske, konstaterer centerleder Tine Gelting.

Varmeanlægget viste, at der forsvandt vand, og der blev fyldt på. Da der blev ved med at forsvinde vand, gik man i gang med at finde årsagen, og lækket fandt man i dagcentret.

Derfor har cirka halvdelen af lokalet været spærret af med gipsvægge, mens bygherren har sørget for at tørre gulv og fjerne skimmelsvamp. Tine Gelting har fået at vide, der ikke længere er fugt eller skimmelsvamp. Nu skal der lægges nyt gulv, før brugere og ansatte får hele dagcentret at råde over.

Trods den knappe plads er både de daglig aktiviteter og arrangementer gennemført ved at tænke kreativt og rykke sig sammen. Det har været presset, men også hyggeligt, oplever hun.