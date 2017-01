Skimmel-ramt børnehus ryddet for børn og personale

Børnehuset er nemlig blevet ryddet for børn og personale, efter nogle medarbejdere og børn har fået allergiske reaktioner efter at have opholdt sig i huset. Det fortæller Christian de la Porte Simonsen, som er fagchef i Læring og trivsel i Holbæk Kommune.

Før jul viste undersøgelser, at der var en forhøjet forekomst af skimmelsvamp i daginstitutionen. Undersøgelserne viste dog også, at der ikke var mistanke om skimmelvækst i et omfang, som krævede akut genhusning. Og derfor valgte man i første omgang at lave en hovedrengøring af huset mellem jul og nytår. Men en uges tid efter begyndte et par medarbejdere og børn at udvise en reak­tion på, at der stadig var noget galt med indeklimaet. De fik allergiske reaktioner med udslæt, fortæller Christian de la Porte Simonsen.