Ved hovedadgangsvejen til byggepladsen (stikvejen fra Omfartsvejen) er der skilte, der fortæller, at der er adgang forbudt for uvedkommende. Nu sættes der flere skilte op rundt om byggepladsen. Foto: Kaj Ove Jensen

Skilte skal stoppe færden på byggeplads

Skiltningen skal forhindre, at borgerne i at gå ture på byggepladsen. Det er noget, som entreprenøren bag byggeriet, Morten C. Henriksen A/S, Hagested, har oplevet en del af.

Lone Blok Rasmussen opfordrer desuden folk til at tænke sig om og måske også tage snak med deres børn for at sikre sig, at de ikke bruger området til at lege på.