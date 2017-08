Se billedserie Punkthuse på udstykningen omkring Sofiesminde Allé i Holbæk østby er en del af Henrik Hansens aktiviteter inden for boligbyggeri. Det er blandt andet det tre etager høje hus (th.), der i over tre år stod med rå betonmure, før det blev bygget færdigt i 2012. Foto: Mie Neel

Selskab når 145 millioner i egenkapital

Holbæk - 05. august 2017

Egenkapitalen i Holdingselskabet af 01.04.2001 ApS lyder i dag på 145 millioner kroner. Dermed er egenkpitalen mere end fordoblet i forhold til de 67 millioner, den var på i 2012.

Navnet på holdingselskabet siger formentlig kun ganske få mennesker noget om, hvad det drejer sig om.

Kontoret ligger da også langt et hovedstrøg, da det er noget gemt væk i nummer 12 på den blinde vej Vipperød Mark nord for Vipperød.

Manden bag holdingselskabet er foretningsmanden Henrik Hansen, der gør forretninger inden for byggeri/udlejning, rengøring og bredbånd.

Det nylig offentliggjorte regnskab for Holdingselskabet af 01.04.2001 ApS (som Henrik Hansen først overtog i 2007) udviser et overskud på 22,7 millioner kroner. I 2015 var der et rekordoverskud på 30,6 milloner kroner.

Trods den noget tilbagetrukne adresse har Henrik Hansen siden etableringen af DBR Dansk Butik Rengøring i 1986 opbygget en koncern af en ganske betragtelig størrelse.

Det fremgår af holdingselskabets regnskab, at der i 2016 i gennemsnit var 177 medarbejdere mod 105 i 2012.

Nordvestnyt ville gerne have haft Henrik Hansens kommentarer til de givtige forretninger, men han er ikke vendt tilbage på flere henvendelser. Henrik Hansen er da heller ikke kendt for gerne at ville oplyse meget om sine forretningsmæssige aktiviteter.

DBR Dansk Butik Rengøring var et enkeltmandsfirma, det vil sige personligt ejet af Henrik Hansen, og derfor var der ingen offentlige regnskaber. I 2007 ændrede Henrik Hansen strukturen, så der blev etableret flere aktieselskaber med offentligt tilgængelige regnskaber.

Et af de mest omfattende er DBR Rengøring A/S, som trods navnet også omfatter aktiviteter inden for koncernens to andre hovedområder, nemlig byggeri/udlejning samt bredbånd.

Nybyggeri og udlejning af boliger foregår for en stor dels vedkommende i Holbæk, men også andre steder.

I Holbæk er der aktuelt sat gang i gravearbejdet i forbindelse med opførelsen af 24 nye boliger på Vejrhøj i Holbæks østby. Her købte Henrik Hansen i 2004 et 36.000 kvadratmeter stort areal af Holbæk Kommune til boligudstykning.

Udbygningen af området har taget noget længere tid end ventet, blandt andet på grund af kriseårene. Men med de 24 boliger fordelt på fem punkthuse er arealet tæt på at være fyldt op.