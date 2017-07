Se billedserie Der er fuld gang i arbejdet med at fjerne forureningen efter benzinstationen på den nordlige side af Skovvejen ved Dramstrup. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Krater efter benzinanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Krater efter benzinanlæg

Holbæk - 12. juli 2017 kl. 13:13 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort hul på den nordlige side af Skovvejen ved Dramstrup er et af de synlige tegn på, at arbejdet med anden etape af Kalundborgmotorvejen mellem Kvanløse og Dramstrup nærmer sig.

Det ubemandede Uno-X automatanlæg lå tidligere på arealet. Det store hul skyldes, at forureningen efter årene med benzinsalg skal fjernes. Det samlede arbejde ventes at være afsluttet i begyndelsen af august. Anlæggelsen af motorvejen begynder til efteråret, og den kommer til at ligge hen over tankstationens areal.

Vejdirektoratet er i øvrigt meget tæt på at kunne fortælle, hvem af de fem prækvalificerede entreprenører der har vundet opgaven med anden etape af Kalundborgmotorvejen.

Det nu fjernede tankanlæg på den nordlige side af Skovvejen lukkede tidligere i år. Også anlægget på den sydlige side af Skovvejen er lukket, og benzinstanderne er fjernet.

Det har ikke været muligt at få endeligt afklaret hos hverken Uno-X eller Vejdirektoratet, hvad der skal ske med arealet.

I foråret 2016 oplyste Uno-X, at selskabet ville lukke anlæggene på begge side af vejen. Om der bliver mulighed for, at et andet selskab kan drive et benzinanlæg på stedet er uvist.