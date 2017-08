Se billederne: Der var Paradise-stemning på SuRi Park

»I'm in love with the shape of you« blæser for fulde drøn ud over Holbæk Stadion, imens Onani-Caroline, som Paradise-stjernen kaldes i folkemunde, byder velkommen sammen med den lokale fodboldkommentator Carsten Jørgensen.

Et kvarter inde i kampen scorer Holbæk-drengene det første mål - og det er meget kendetegnende for, hvordan kampen ellers går - for første halvleg ender med et bragende nederlag for kendisserne, der taber 5-0 og et mindst lige så stort nederlag i andet halvleg med et målscore på 9-2.