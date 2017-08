Se billedserie Ligesom sin far vil Thomas Schmidt Kjergaard give kunderne historien om deres nye smykke og dets tilblivelse. Foto: Jette Bundgaard

Schmidt Kjergaard er tilbage på hjemmebanen

Holbæk - 04. august 2017 kl. 18:10 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hører til sjældenhederne, at et interview starter med, at hovedpersonen løber ud af døren for at blive lynstylet hos frisøren, men Thomas Schmidt Kjergaard er heller ikke, som folk er flest. Den unge tjekkede guldsmed ligner en verdensborger og ser sin personlige stil som et brand på linje med de unikke guldsmykker, han fremover vil skabe i sin kombinerede forretning og værksted, »Gold by Schmidt«, Labæk 15.

Ideen om at have et præsentabelt look og en lidt unik stil har han fra sin far, guldsmed Jørgen Schmidt Kjergaard, som døde i 2010. Familien drev guldsmedeforretning på Ahlgade gennem 105 år, indtil Thomas Schmidt Kjergaards to ældste søstre Karina og Anette Schmidt Kjergaard måtte dreje nøglen om i 2016.

- Det var utrolig hårdt, da vi lukkede og samtidig var generationen, der måtte sætte punktum for det hele, fortæller Thomas Schmidt Kjergaard, som også arbejdede i familieforretningen sammen med sin lillebror Peter. Jeg tror, at vi alle sammen tænkte, at det var helt forkert, at ejendommen på hjørnet af Studiestræde og Ahlgade nu ikke længere var vores. Både Karina, Anette og jeg selv valgte af samme grund at flytte fra Holbæk.

Thomas Schmidt Kjergaard er her i sommer vendt tilbage fra et halvt års ophold i Thailand, hvor han både fik forliget sig med sin fortid og tabet af faderen, og samtidig fik lagt planer for fremtiden:

Hans nye forretning i Holbæk har fået et internationalt navn, »Gold by Schmidt«, for det er tanken, at han foruden sit værksted og showroom i Labæk 15 også skal nå kunderne udenfor Danmark via forretningens hjemmeside.

Thomas Schmidt Kjergaard bruger sin opsparing på at etablere den nye forretning, og har gode venner til at hjælpe sig med at indrette lokalerne, som domineres af en stor guldsmedebænk, hvor kunderne ligesom i restauranter med åbne køkkener, kan følge med i, hvad han laver.

- I dag er det efterhånden sjældent, at kunderne møder en rigtig guldsmed i smykkeforretningerne, som er blevet meget ens med de samme maskinproducerede brands allevegne. Der vil jeg gerne gå imod strømmen og lave håndlavede smykker i eget design. Det bliver både store eksklusive smykker med diamanter og ædelstene og personlige smykker som specialdesignede vielsesringe eller nye smykker af gamle familieklenodier, fortæller han.

Butikken åbner den 1. september og har denne dag i anledning af Natsalget åbent fra 10 til 22, hvor alle er velkomne til at kigge indenfor.