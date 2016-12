Sandsække ligger klar til afhentning

Holbæk Kommune oplyser via deres Facebook-side at borgerne har mulighed for at afhente sandsække for at forebygge den overhængende fare for forhøjet vandstand i Isefjorden. Fra mandag den 26. december er der lagt sand, sække og skovle ud til fri afbenyttelse på følgende adresser:

- Holbæk, Ahlgade 1B, p-pladsen ved Hotel Sidesporet

- Udby, Udby Kirkevej 23, p-pladsen ved Tuse Næs Hallen

- Holbæk, Paralellvej 52, Vej og Park (klar fra kl. 11.00)