Sækkepibefolk mangler øvelokaler

Tidligere øvede bandet i en pavillon på Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken, men pavillonen er blevet lukket og skilt ad, fordi skolen ikke længere havde brug for den.

Problemet for pipebandet er, at det ikke kun handler om at kunne spille de enkelte melodier, men også at kunne gå og spille i takt ligesom for eksempel Holbæk Garden.