Man kan nå mellem to og otte meter op i luften på et flyboard, og SKVULP giver sine gæster mulighed for at prøve den nye vandsport ved festivalen i Holbæk den 2. og 3. juni.

SKVULP med leg og sport i pinsen

Holbæk - 11. maj 2017 kl. 20:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ud over at byde på underholdning og boder inviterer SKVULP også publikum til at tage direkte del i de mange aktiviteter på havneområdet i Holbæk den 2. og 3. juni. Både på kajområdet og i havnebassinnet vil der være leg og sport, som alle kan deltage i.

- Der er både noget for voksne og børn. Nogle af de mange tilbud er stille og rolige, men der vil også være aktiviteter, hvor håndklæde og skiftetøj måske kunne være en god idé - vi er jo ved vand, og der vil også være mulighed for at få sved på panden for dem, der har masser af energi, siger Nadja Kalnæs, der er leder af havnekulturfestivalen i Holbæk.

En af sidste års store succeser, pariserhjulet, vender tilbage, ligesom der vil være Water Balls, som giver gæsterne mulighed for en spadseretur på vandet. På land vil der være trampoliner med elastikker, en pool af skumgummi samt ansigtsmaling for børnene.

Herudover arrangerer både Gerlev Legepark og NVpro forskellige lege i løbet af de to dage. For de lidt større børn vil Holbæk Sejlklub stå for en sejlskole.

Mange unge og voksne vil nok blive tiltrukket af at prøve et såkaldt flyboard. Brættet er koblet til en vandscooter, der via en slange med jet-dyser sikrer masser af power til flyboardet, så personen - med fødderne spændt fast på brættet - bliver løftet adskillige meter op i luften - og ned i vandet, hvis ikke lige man lander rigtigt.

Festivalleder Nadja Kalnæs forudser en del kø ved flyboardet, da festivalen kun har lejet et enkelt bræt. Men hun henviser til mange andre aktiviteter, hvor publikum kan komme en tur på vandet. Der bliver mulighed for at ro i kajak, surfe og forsøge sig med en tur på slack line, hvor det gælder om at passere kanalen neden for Blegstræde via en line.

Med sikker jord under fødderne kan legelystne og sportsglade gæster på havneområdet både opleve og forsøge sig med tennis, parkour, karate og taekwondo. I et særlig skydetelt er det under kyndig vejledning fra Knabstrup-skytterne muligt at teste sine evner som skytte, og festivalgæsterne får mulighed for prøve trial bikes, som Holbæk Trialklub fra Vipperød stiller til rådighed. Medlemmer af klubben vil desuden vise, hvordan de på akrobatisk vis kan forcere de mest umulige forhindringer på deres særlige cykler.