Rutsjetur med skolepavilloner

Holbæk - 26. januar 2017 kl. 14:31 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Armene nåede at være oppe i begejstring i 14 dage, så dykkede humøret hos Kristian Frydkjær, medlem af skolebestyrelsen i distrikt Holbæk By Skole. For bestyrelsen har udsigt til en udgift til leje af midlertidige skolepavilloner på 550.000 kroner.

Udvalget Læring og Trivsel mener, det er rimeligt, at Holbæk By Skole selv betaler for pavillonerne, efter lejeaftalen er blevet forlænget med et år. Lejeaftalen udløb efter to år til sommer, og på de to år skulle skolebestyrelsen have løst problemet med manglende plads til cirka 125 elever.

Det er ikke sket, og pludselig var der udsigt til at miste pavillonerne og skulle flytte cirka 125 elever til den anden byskole Absalon. Det blev afværget ved at forlænge lejekontrakten og give skolebestyrelsen et år ekstra til at finde en løsning på skolen eller i andre lokaler.

- Vi har allerede sparet ud over smertegrænsen og har ikke de 550.000 kroner på budgettet i 2018, siger Kristian Frydkjær til Nordvestnyt torsdag.