I Jyderup og Svinninge blev weekendens store cykel-weekend en succes, mens mange holbækkere er utilfredse med blandt andet spærrede veje. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ros og kritik efter cykelløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ros og kritik efter cykelløb

Holbæk - 14. august 2017 kl. 13:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gader og veje i Nordvestsjælland har i den forgangne weekend været indtaget af op mod 1000 cykelryttere fra over 20 lande i en række forskellige løb med det internationale Gran Fondo Danmark 2017 som omdrejningspunkt.

Men der er stor forskel på, hvordan borgerne i Holbæk Kommune har oplevet det store arrangement.

I byer som Svinninge og Jyderup, hvor cykelfeltet kom igennem søndag, lykkedes det at trække mange hundrede tilskuere - ikke mindst fordi lokale foreninger havde stablet en række arrangementer på benene i anledning af løbet.

Omvendt lykkedes det ikke at trække mange mennesker til start- og målområdet i Ahlgade i Holbæk, hvor der både lørdag og søndag var god plads ved de opstillede bander.

I løbet af weekenden har en række holbækkere, herunder forretningsdrivende, på blandt andet Facebook kritiseret, at en række veje har været lukket for trafik henover weekenden.

Kritikken går også på, at informationerne til berørte beboere ikke har været god nok, og at afspærringstidspunkterne i virkelighedens verden ikke alle steder har svaret til det varslede.

Holbæk Kommune oplyser, at man har sendt sms'er til mobiltelefoner hos både beboere og virksomheder i de berørte områder med information, og samtidig er der udsendt op mod 800 breve. Kommunens hjemmeside har også haft oplysninger om de spærrede veje, ligesom der har været annonceret i ugeavisen By & Land.

Afdelingsleder i kommunens kultur- og fritidssekretariat Jesper H. Nielsen siger på den baggrund, at man har forsøgt at kommunikere ud til alle berørte. Men han beklager, at der har været enkelte, som har oplevet, at der har været afspærringer før det angivne tidspunkt.

- Der, hvor vi må lægge os fladt ned, det er i vores udmelding om tidspunkterne for afspærringerne. For det er klart, at når det drejer sig om et så stort afspærringsområde, så vil der være steder, hvor man starter med at afspærre før, så man kan nå hele vejen rundt. Og der er det en fejl, at vi ikke har været tydelige nok, fortæller Jesper H. Nielsen.

Holbæk Byråd har bakket op om værtskabet for Gran Fondo, og såvel borgmester Søren Kjærsgaard (V) som formanden for udvalget kultur, fritid og fællesskab, Emrah Tuncer (R) er trods kritikken tilfredse med arrangementet.

- Jeg er meget tilfreds ud fra de meldinger, jeg har fået. Og det har været glædeligt at se så mange mennesker på gaden i Jyderup og Svinninge. Vi har gjort en masse for at orientere berørte borgere, og som altid, når vi har haft et arrangement som dette, vil vi evaluere på, hvordan det er gået, lyder det fra Søren Kjærsgaard.

Både han og Tuncer giver lørdagens regnvejr en del af skylden for den lave publikumsinteresse den dag.

- Det er selvfølgelig brand­ærgerligt, men det ændrer ikke på, at selve arrangementet var fint. Nu skal vi evaluere og se på, om kommunikationsniveauet kunne have været bedre, og det kan det sikkert altid blive. Og vi forsøger at genere folk mindst muligt, når vi har en stor event som denne, siger Emrah Tuncer.

Læs mere i e-avisen: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_validate_or_buy/