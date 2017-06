Rock amok i landsbyen

Dans og drinks

Når aftenen falder på, får festen et ekstra pift med svingende live band, bøfbar og rigeligt med cocktails. Med over 70 indbudte dansere, der virkelig kan deres lindyhop og jitterbug, er der masser af mulighed for at få genopfrisket dansetrinene, hos danseunderviseren Per Rock.