Rigspolitiet undersøger sag om overset pistol

Det var med stor beklagelse, at Midt- og Vestsjællands Politi 13. december kunne konstatere, at en 35-årig mand, der var blevet anholdt i Gislinge aftenen forinden, i fem timer efter sin anholdelse gik rundt med en skarpladt pistol i jakkelommen.

Det er et alvorligt brud på sikkerheden, at en anholdt er bevæbnet, og episoden fik straks ledelsen i Midt- og Vestsjællands Politi til at iværksætte en intern tjenstlig undersøgelse af forløbet for at afdække, om der er begået fejl.