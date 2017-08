Såvel den 41-årige tiltalte som de to søstre, der i dag er 21 og 18 år, gav deres versioner af sagen ved Retten i Holbæk torsdag. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Retssag: Piger sov ofte hos nu voldtægts-tiltalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Retssag: Piger sov ofte hos nu voldtægts-tiltalt

Holbæk - 25. august 2017 kl. 06:16 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk: En 41-årig mand fra Vestjylland er helt uforstående overfor anklagerne om, at han adskillige gange mellem 2005 og 2009 skulle have seksuelt krænket to mindreårige piger i sit hjem i Holbæk Kommune.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Foruden befølinger og andre blufærdighedskrænkelser står manden i øjeblikket ved Retten i Holbæk tiltalt for at have voldtaget den ene af pigerne, der dengang kun var omkring 11 år. Forinden havde han ifølge anklageskriftet bedøvet hende med »to medicinske piller«.

Torsdag havde den 41-årige mand lejlighed til af give sin forklaring på de alvorlige anklager, efter at han onsdag var udeblevet fra retssagens første dag. Det førte til, at han blev anholdt af politiet og bragt til Holbæk, hvor han så i retten erklærede sig uskyldig i alle sagens forhold.

- Jeg var meget chokeret over at høre om anmeldelsen. Jeg ved ikke, hvorfor de siger sådan, men jeg har et helt andet billede af, hvad der skete, sagde den tiltalte mand.

Det var først i 2014, at politiet fik en anmeldelse om, at de to søstre nogle år forinden var blevet krænket af den i dag 41-årige mand, der i en årrække var nabo til pigerne og deres familie. Og først yderligere et halvt år senere kom der så en forklaring fra den ældste af pigerne om, at hun også var blevet voldtaget af manden efter, at han havde bedøvet hende.

Den påstand afviste manden fuldstændigt i retten. Han forklarede derimod om, at han og nabofamilien med tiden udviklede et godt naboskab, hvor de kom i hinandens hjem.

Der udviklede sig en fast tradition med, at de to piger altid var hos naboen fredag aften, og efterhånden begyndte de også ofte at sove der mellem fredag og lørdag, hvor pigernes forældre var ude til andre ting.

Den tiltalte fortalte, at han og pigerne for eksempel kunne sidde eller ligge i hans sofa og se film sammen, eller de kunne lege gemmeleg. De kunne også sidde sammen med ham ved hans computer, ofte havde han en pige siddende på sine lår og knæ.

Han afviste, at pigerne havde siddet på skødet af ham, ligesom han på anklagerens spørgsmål afviste at have befølt pigerne, men han sagde, at de i forbindelse med leg uundgåeligt havde rørt ved hinanden. Han udelukkede, at han skulle have onaneret i deres tilstedeværelse, heller ikke uforvarende, eller på anden vis gjort noget, der havde karakter af noget seksuelt.

Det groveste tiltaleforhold går på, at manden da den ældste af pigerne var 11 år i ét tilfælde gav hende to »medicinske piller«, så hun faldt i dyb søvn, hvorefter han voldtog hende. Overgrebet skulle være fortsat, efter at pigen var vågnet, og den tiltalte skal ifølge anklageskriftet have truet pigen med, at han »ville gøre det med hendes lillesøster«, hvis hun sagde det til nogen.

Tiltalte afviste også denne anklage og sagde, at han ikke havde haft andre piller end hovedpinepiller og høfeber-medicin i sin hjem. Pigerne havde kun fået en hovedpinepille, hvis tiltalte forinden havde talt med deres mor.

Fra omkring 2010 fik manden medicin mod en depression, men det var efter 2006-2007, hvor voldtægten ifølge anklageskriftet skulle være sket.

Efter den tiltaltes mere end to timer lange forklaring, kom de de to søstre, der i dag er 21 og 18 år, også i vidneskranken for at give deres version af sagen. Af hensyn til pigerne lukkede retten dog dørene under deres vidneudsagn, så det er uvist for offentligheden, hvad de to piger forklarede.

Retsagen fortsætter fredag, hvor blandt andet pigernes mor, far og andre familiemedlemmer skal møde op som vidner.

Oprindeligt skulle der være afsagt dom i sagen fredag, men da tiltalte udeblev på første retsdag i onsdags, er sagen blevet forsinket. Det er således endnu uklart, hvornår domsmandsretten kan afsige dom.

relaterede artikler