McDonald?s vil gerne have unge gæster, men er ikke en ungdomsklub, siger restaurantchef Ulrik Wänglund Jensen. Foto: Per Christensen

Restaurantchef: Det er ikke en ungdomsklub

Holbæk - 02. marts 2017 kl. 18:47 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Problematikken med unge ballademagere på McDonald's på Valdemar Sejrsvej i Holbæk er ikke ny.

Ulrik Wänglund Jensen, der har været restaurantchef siden 1994, fortæller, at tendensen har været der, siden lærer-lockouten i 2013. Dengang begyndte unge at hænge ud på McDonald's, der tilbyder gratis wifi og muligheden for at lade sin telefon op.

- Jeg har i og for sig ikke noget imod unge gæster, men når de begynder at opføre sig som om, det er en ungdomsklub, er det problematisk, siger han.

Faktisk ligger der en ungdomsklub cirka hundrede meter væk, i Vestergade. Om årsagen til at McDonald's har været det foretrukne valg, siger afdelingslederen for Ung Holbæk, Fritid og Forebyggelse, Mads Buus Madsen:

- Nogle unge synes måske, det er rarere at være steder, hvor der ikke er så meget voksenkontrol.

Han understreger, at hvis der er optræk til ballade på McDonald's, så ser han det som en politiopgave.

- Vi er ikke politiets forlængede arm. Det sorterer under politiets opgaveportefølje, men det er en viden, der er rar at have, siger han.

McDonald's nye linje over for de unge ballademagere har i øvrigt betydet, at nogle af dem er begyndt at komme i ungdomsklubben.