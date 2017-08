Renseanlæg skal snart placeres

Det nuværende renseanlæg på Parallelvej i Holbæk skal efter planen erstattes af et nybygget anlæg et andet sted i kommunen. Processen med at udvælge egnede placeringer er i gang, men beslutningen tages først efter kommunalvalget. Foto: Mik

Holbæk - 13. august 2017

Et nyt renseanlæg skal efter planen afløse det nuværende renseanlæg på Parallelvej i Holbæk. Tidligere har Tuse Næs været udset som et egnet sted. Men noget tyder på, at pilen er ved at dreje væk fra dén placering.

- Jeg kan ikke forestille mig, at nogle af mine kolleger op til et kommunalvalg vil sige, at vi placerer det nye renseanlæg på Tuse Næs, siger John Harpøth (DF), formand for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg.

Han mener der­imod, at pilen peger kraftigt på Hagesholm-Audebo området, som mange har peget på i høringsperioden tidligere i år.

- Når vi kigger på høringssvarene er der meget, der tyder på, at det er dén vej, pilen peger, siger John Harpøth. der også er næstformand i forsyningsselskabet Fors A/S.

Når John Harpøth vurderer, at politikerne nok ikke vælger Tuse Næs i et valgår, skyldes det ikke mindst de højlydte protester, der er kommet fra mange borgere på halvøen ved et borgermøde, protestunderskrifter og senest meldingerne ved høringen i foråret, hvor der blev efterlyst forslag til en placering.

Høringen er nu mundet ud i en såkaldt hvidbog, hvor det rådgivende ingeniørfirma EnviDan kort vurderer de fremsatte forslag i 13 geografiske »klumper«.

Det konstateres, at placeringen på Tuse Næs er teknisk fordelagtig, fordi afstanden fra det nuværende anlæg er relativt kort. Tuse Næs ligger også tæt ved en robust recipient (fjorden).

I vurderingen anføres det, at rigtig mange borgere peger på området omkring Audebo og Hagesholm som den optimale placering. Området er i forvejen udlagt til erhverv, og der er en god infrastruktur i området.

Dragerup er også foreslået, og her lyder vurderingen fra EnviDan, at placeringen infrastrukturelt vil være god. Der er heller ikke langt til fjorden. Dog kan der være hensyn til skovbeskyttelseslinjen, som kan besværliggøre placeringen.

For flere foreslåede områder vurderes det, at vandløb og åer ikke ville kunne modtage det rensede spildevand fra anlægget.

Torsdag den 17. august tager en delegation med politikere, borgere fra nogle af de mest berørte områder samt repræsentanter for Holbæk Kommune, Fors og Sweco torsdag den 17. august på tur til to renseanlæg. Turen går til Hillerød, hvor det nye renseanlæg på Solrødgård endnu ikke er helt færdigbygget, og til Sorø Renseanlæg.

Derefter nedsættes der arbedsgrupper, og siden indstiller klima- og miljøudvalget til byrådet, hvor anlægget bør placeres.