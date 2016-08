Se billedserie Gert Vedsegaard (th.) er indehaver af PlusRen i Holbæk, og har netop indgået rengøringsfirmaets første aftale med Carsten Lotzfeldt (tv.), der driver OKK Center i Kanalstræde. Foto: Peter Andersen

Rengøringsfirma får første kunde

Holbæk - 26. august 2016 kl. 17:01 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

PlusRen går for første gang uden for Storkøbenhavn og åbner en afdeling med erhvervsrengøring i Holbæk. Den ejes af Gert Vedsegaard, der er i gang med at jagte kunder, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Virksomheden er vokset hurtigt i København, og der udvides nu på den øvrige del af Sjælland og senere i resten af landet.

Det er franchisetagere, der åbner de foreløbig to nye afdelinger i Holbæk og Hillerød. En franchisetager ejer selv virksomheden, men har et meget tæt samarbejde med modervirksomheden.

I Holbæk åbner Gert Vedse­gaard den nye afdeling med udgangspunkt fra privatadressen i Holbæk.

- Jeg er ved at kontakte erhvervsfolk i byen for at høre, om de har brug for os. Og de første aftaler er på vej, fortæller Gert Vedsegaard.

Den første kunde bliver således OKK Center i Kanalstræde i Holbæk, hvor indehaveren Carsten Lotzfeldt har indgået en aftale.

Gert Vedsegaard kan lide at være iværksætter, og han skal også selv ud på rengøringsopgaverne. Hvis der bliver behov for det, har han kontakt til et par mulige medabejdere, den ene på deltid, mens den anden er klar til fuld tid.

Gert Vedsegaard kendte i forvejen Michael Pluszek, der er stifter af og administrerende direktør i PlusRen med adresse på Amager, og han synes godt om hans personalepolitik og vægt på gedigent rengøringsarbejde.

Michael Pluszek etablerede PlusRen i 2006.

- Samlet set beskæftiger vi nu 35 på fuld tid eller deltid. Vi har mest kontorrengøring, men der er også en del butikker, fortæller Michael Pluszek.

Hans mål er at åbne flere afdelinger med franchisemodellen, både på Sjælland, på Fyn og i Jylland.