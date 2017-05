Religioner smelter sammen i kunst

- Siden vi stillede den her skulptur op i mandags, har der været et stort terrorangreb i England. I virkeligheden var det jo derfor, jeg lavede den. Det gik op for mig, at der findes to måder at undgå terror på i den her verden. Den ene måde er, at vi har en social kontrakt med hinanden. At vi beslutter, at vi tror på, at den dame der nu står og tager et billede af mig, ikke har en pistol inde i det kamera. Det har jeg en helt klar fornemmelse af, at det har hun ikke. Derfor er jeg ikke bange for hende. Det er dét, det handler om. At vi har en social kontrakt med hinanden for at undgå det her. Den anden måde er, at vi rundt omkring det her sted havde en hel masse metaldetektorer og politibetjente, der ville tjekke hende inden hun kom ind. Så ville jeg også være nogenlunde sikker, men så ville det ikke være særlig rart, sagde Jens Galschiøt og fortsatte: