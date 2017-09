Regnvejr forsinker ny vej

I slutningen af juli lykkedes det en række beboere på stikvejen Stenhusvej 16-18 i Holbæk at få den nærliggende Stenhus Kostskole til at anlægge en ny adgangsvej til skolens område lidt længere mod syd end den eksisterende stikvej.

Arbejdet med at anlægge vejen gik da også hurtigt i gang efter aftalen mellem beboerne, der i årevis har klaget over gennemkørende trafik til skolens område via stikvejen, og Stenhus Kostskole. Men siden er der ikke sket meget på arealet, og det tager entreprenør Morten C. Henriksen på sin kappe, selv om han også giver vejrguderne skylden.

- Det har regnet rigtigt meget den seneste tid, og det driller os altså noget. Vi kan ikke køre på arealet, uden at det hele vil blive en stor pløremark. Skolen har rykket mig et par gange, men det hele afhænger af vejret, så jeg kan ikke love et tidspunkt for, hvornår vejen er færdig, siger Morten C. Henriksen til dagbladet Nordvestnyt onsdag.