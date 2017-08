Artiklen: Realitystjerner for et godt formål

Trækplasteret er en busfuld realitystjerner, som vil tørne sammen med HB&I's U19-hold, der i dagens anledning får forstærkning fra borgmester Søren Kjærsgaard og formand for udvalget for Kultur, fritid og fællesskab, Emrah Tuncer.

Reality-fodboldkampen arrangeres i samarbejde mellem HB&I og Kit Nielsen fra Reality Awards, som to gange tidligere har arrangeret reality-fodbold i sin hjemby Fårevejle - her med det formål at rejse penge til Fårevejle Boldklub.

Til udvidelsen af eventen hører, at reality-deltagerne senere på aftenen vil indtage Holbæks natteliv, nærmere bestemt diskoteket Club Harlekin i Nygade, hvor det bliver muligt at komme tæt på stjernerne fra klokken 23.

- Vi lover, at alle stjernerne bliver ude på fodboldstadion, indtil alle har fået en chance for at få et foto eller en autograf, udtaler Carsten Damgaard fra HB&I, som håber på at rejse et større beløb til klubarbejdet.