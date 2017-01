Se billedserie Sommersang på Sjælland ved Dorthealyst solgte sidste år 1800 billetter. Nu er programmet for dette år klar med navne som Bryan Rice, Maggie Reilly og Birthe Kjær. Foto: Peter Andersen

Programmet for Sommersang på Sjælland er klar

Holbæk - 17. januar 2017 kl. 21:06 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Programmet for anden version af syng-med-festen Sommersang på Sjælland ved Dorthealyst ved Knabstrup er nu færdigt. På listen over optrædener er hovednavnene Brødrene Olsen, Maggie Reilly, Bryan Rice og Birthe Kjær.

Derudover gæster Annette Heick, Neighbours and Friends og Trine Pallesen festlighederne den 19. august, hvor en række mindre kendte navne også er på programmet i år.

Festivalleder Thomas Jacobsen fortæller, at det både handler om økonomi, men også om at give en chance til nogle som ellers kan have svært ved at få spilletid.

- Programmet er anderledes i år, fordi vi har prøvet at give plads til nogle, som er knap så kendte, og det ser ud til at give pote, for vi får en masse positive tilbagemeldinger på vores program, siger han.

De sidste navne, der kommer på scenerne i løbet af dagen, er ElsborgMaribo, Bjørn Tidmand, Peter Vest and The Country Family, Julie Burton, Claus og Fluerne, Maries festival band, Hallur Joensen, Jacob Venndt og Holbæk Sangkor.

Udover programmet er de sidste ting ved at falde i hak, og der er allerede mangle frivillige tilmeldt, lyder det fra Thomas Jacobsen.

- Vi har faktisk fået en ret god tilslutning i år også. Allerede fjorten dage efter arrangementet sidste år var der 50 tilmeldte, siger han.

Der er dog stadig brug for flere.

- Lige nu mangler vi tre teamledere, som vil være med til at tage noget ansvar allerede på nuværende tidspunkt. Og så mangler vi 15 til 20 frivillige, lyder det fra festivallederen, der tilføjer, at der er brug for flere frivillige end sidste år.