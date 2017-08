Jordemoder Louise Zielinski vil gerne gøre en forskel for alle de kvinder, der føler sig som et nummer i rækken, når de kommer ind på de offentlige sygehuse. Derfor har hun åbnet den private fødeklinik Storkereden. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Privat fødeklinik vil give kvinder tryghed

Holbæk - 23. august 2017 kl. 11:27 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ligner mest af alt en dagligstue med designmøbler, brændende lys, fåreskind på stolene og et hyggeligt sofahjørne.

Men det er alt anden end en dagligstue, for Storkeredens lokaler i Smedelundsgade i Holbæk er blevet brugt til at føde børn, siden den private fødeklinik åbnede i 2016. Det er jordemoder Louise Zielinski, der står bag Danmarks første private fødeklinik, der åbnede sin første afdeling i Slagelse i 2013. Nu er konceptet udvidet til både Roskilde, Holbæk og Gentofte. Louise Zielinski har vidst, hun ville være jordemoder siden 6. klasse, men da drømmen endelig gik i opfyldelse, og hun fik en hverdag på en fødegang på Hvidovre Hospital, stemte virkeligheden ikke overens med det, hun havde lært på skolebænken.

- Jeg havde længe tænkt, at det måtte kunne gøres anderledes. Der var aldrig tid nok til de fødende, og man var nødt til at gå på kompromis med genkendeligheden, roen og trygheden, forklarer Louise Zielinski, der sjældent havde mødt de fødende kvinder, der kom ind på fødegangen, når vandet var gået.

Og det fik hende til at springe ud som selvstændig og åbne Storkereden i samarbejde med Region Sjælland. Regionen var nemlig villig til at støtte projektet, og derfor er tilbuddet også gratis for alle raske kvinder, der går igennem en normal graviditet i Region Sjælland. Da der ikke er læger på stedet, køres de fødende straks til et nærliggende hospital, hvis der opstår komplikationer med fødslen.

Spørger man Louise Zielinski, er tryghed alfa og omega, for at en kvindes fødsel går godt. Derfor sørger Storkereden for, at de fødende kvinder møder deres jordemoder i løbet af fødselsforløbet, hvor de tilbydes syv konsultationer af en times varighed og seks timers fødselsforberedelse.

Og det lader til, at de fødende kvinder har taget godt imod fødeklinikken, for i 2016 valgte 171 kvinder at gøre brug af Storkereden, og i år har den private klinik måttet sige nej til flere kvinder i både Roskilde og Slagelse, da efterspørgslen er i voldsom stigning.

Hver gang en baby fødes på Storkereden, modtager klinikken 19.000 kroner fra Region Sjælland, og det er cirka 8.500 kroner billigere, end når en førstegangsfødende føder på et offentligt sygehus ifølge de officielle takster for 2017.

Men uden et sygehus i ryggen, som kvinderne kan overføres til, hvis der opstår komplikationer før, under og efter fødslen, ville den private fødeklinik ikke kunne eksistere, lyder det fra Region Sjælland, der også oplyser, at det er svært at adskille økonomien ved de to fødsler.

- Samlet set er vurderingen, at en fødsel på fødeklinik normalt er billigere end en sygehusfødsel, men det er en forudsætning for at tilbyde hjemmefødsler, at sygehusene har et beredskab til komplikationer. Opstår der komplikationer, kan det samlet set blive dyrere, oplyser Region Sjælland i et skriftligt svar.

Louise Zielinski håber at kunne udbrede konceptet til hele Danmark. Indtil videre er hun gået i gang Gentofte, hvor hun har åbnet en klinik for kvinder fra Region Hovedstaden.