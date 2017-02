Se billedserie Thea Rytter (tv) og Stine Radicke (th) er kvinderne bag Holbæks nye strikkebiograf, der starter med filmen »Hidden Figures«. Foto: Sabine Lai Ovesen Foto: Foto: Sabine Lai Ovesen

Send til din ven. X Artiklen: Premiere på garnnøgler i mørket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Premiere på garnnøgler i mørket

Holbæk - 06. februar 2017 kl. 10:27 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har egentlig mødt hinanden på det sociale medie Instagram, hvor de begge lægger strikkebilleder op til flere hundrede følgere.

Men Thea Rytter og Stine Radicke bor også på samme vej i Holbæk, hvor de henholdsvis har boet i halvandet og et halvt år.

Nu er de to kvinder gået sammen om at starte en strikkebiograf i Kulturbiografen.

Den første gang er i morgen, tirsdag den 7. februar, hvor deltagerne ser filmen »Hidden Figures«.

Vil skabe et fællesskab Strikkebiograf går ud på, at man tager sit strikketøj (eller andet håndværksarbejde) med ind i biografen og ser en film med dæmpet lys, så man stadig kan se, hvad man laver med hænderne.

- Vi gør det primært for at få et fællesskab herude blandt strikkere. Jeg har været med til strikkebiograf i København, og det har været rigtigt hyggeligt. Vi vil gerne have noget af det yngre og mere hippe strik, der findes i København, herud, fortæller Stine Radicke, der flyttede til Holbæk i september.

- Alle er velkomne, men vi tænkte, at strikkebiograf måske appellerede til en yngre målgruppe, uddyber Thea Rytter, der er i gang med at skrive en strikkebog.

Begge kvinder laver og sælger deres egne strikkeopskrifter ved siden af deres arbejde.

Får et halvt år Jesper Nielsen, der er administrerende direktør i Kulturbiografen, var skeptisk i starten.

- Jeg var bange for, at der ikke var nok, der ville komme. Men salget er gået pænt, siger Jesper Nielsen, som er villig til at give strikke-entusiasterne tid til at løbe projektet i gang.

- Jeg tænker, at det skal prøves af som et projekt. Lykkes det, så lykkes det, og jeg giver dem et halvt år til at prøve det af, forklarer han.

De to arrangører tog kontakt til biografen i efteråret, og derefter blev det hurtigt aftalt. Thea Rytter og Stine Radicke har fået sponsoreret garngaver fra lokalebutikker og netbutikker til den første gang.

- Vi har fået en masse gaver, som vi trækker lod om blandt de fremmødte for at skabe lidt hygge, fortæller Thea Rytter.

- Så har vi lidt at snakke om, når vi mødes næste gang, uddyber Stine Radicke.

Og så handler det altså ikke om at være rigtig god til at strikke.

- Man behøver ikke være vildt god. Det er for hyggens skyld, siger Thea Rytter, og Stine Radicke supplerer:

- Der er ikke nogen, der kan se, hvad man laver. Den her dag er vi alle sammen den nye i klassen.

Strikkebiografen er tirsdag den 7. februar klokken 19 i Kulturbiografen.